Gaeco cumpre mandados de prisão na segunda fase da Operação CHIP

Crime organizado
O nome da operação CHIP refere-se a um dos alvos que é agente penitenciário, suspeito de inserir celulares e chips no interior do IPCG
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), deflagrou nesta segunda-feira (10/7), em Campo Grande, a segunda fase da Operação Chip.
A Operação teve como alvo o Sistema Prisional em Campo Grande. Os Promotores de Justiça que fazem a investigação apuraram inúmeras ilegalidades, tais como os crimes de corrupção (ativa e passiva), peculato, inserção de telefones celulares nos estabelecimentos penais, tráfico de drogas e associação ao tráfico. Na primeira fase da operação houve apreensão de documentos e objetos ilícitos, além da oitiva de testemunhas e prisões.
Agora na segunda fase da Operação CHIP, o Gaeco deu continuidade a investigação dos fatos, e realizou hoje o cumprimento de 06 (seis) mandados de prisão preventiva, expedidos pelo juízo da 2ª Vara das Execuções Penais de Campo Grande, Mário José Esbalqueiro Junior.
Entre os custodiados está o Diretor do Instituto Penal de Campo Grande (IPCG) além de outros três agentes penitenciários. O nome da operação CHIP refere-se a um dos alvos que é agente penitenciário, suspeito de inserir celulares e chips no interior do IPCG.
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