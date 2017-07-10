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Gaeco cumpre mandados de prisão na segunda fase da Operação CHIP

O nome da operação CHIP refere-se a um dos alvos que é agente penitenciário, suspeito de inserir celulares e chips no interior do IPCG

Renan Nucci

Publicado em 10/07/2017 às 16:48

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O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), deflagrou nesta segunda-feira (10/7), em Campo Grande, a segunda fase da Operação Chip.

A Operação teve como alvo o Sistema Prisional em Campo Grande. Os Promotores de Justiça que fazem a investigação apuraram inúmeras ilegalidades, tais como os crimes de corrupção (ativa e passiva), peculato, inserção de telefones celulares nos estabelecimentos penais, tráfico de drogas e associação ao tráfico. Na primeira fase da operação houve apreensão de documentos e objetos ilícitos, além da oitiva de testemunhas e prisões.

Agora na segunda fase da Operação CHIP, o Gaeco deu continuidade a investigação dos fatos, e realizou hoje o cumprimento de 06 (seis) mandados de prisão preventiva, expedidos pelo juízo da 2ª Vara das Execuções Penais de Campo Grande, Mário José Esbalqueiro Junior.

Entre os custodiados está o Diretor do Instituto Penal de Campo Grande (IPCG) além de outros três agentes penitenciários. O nome da operação CHIP refere-se a um dos alvos que é agente penitenciário, suspeito de inserir celulares e chips no interior do IPCG.

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