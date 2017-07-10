Homem tentar furar pneus da PRF para fugir com uma tonelada de maconha

Um homem foi preso com uma tonelada de maconha, depois que tentou furar os pneus da viatura da polícia. Ao todo, foram encontrados 970 kg de maconha no carro depois de ele tentar fugir de um bloqueio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no domingo (9) em Guia Lopes da Laguna (MS). O suspeito ainda jogou pregos, conhecidos como “miguelitos”, na rodovia durante a fuga.

Segundo a PRF, o motorista seguia pela BR-267 quando fez um retorno repentino ao ver a viatura. Outor veículo com placas de São Paulo também estava sendo fiscalizado e foi apontado como batedor do segundo carro, onde estava a droga,segundo informações publicada pelo site G1.

Durante a fuga, o suspeito jogou pregos para tentar impedir a aproximação da viatura e fez manobras perigosas, conforme a PRF, colocando outros motoristas em risco. Ele foi interceptado em seguida e os policiais localizaram 970 kg de maconha na parte interna do carro, além de outros pregos, que não tinham sido lançados na rodovia. O motorista confessou ter sido contratado para levar a droga de Ponta Porã para São Paulo e foi preso por crime inafiançável.