Jovem é denunciado por mais um crime

W.O, 20 anos, incluído como autor no processo que investiga a morte do empresário Ronaldo Batista, foi denunciado por ter “roubado” um carro de um morador de Anastácio em 2015. O rapaz foi reconhecido pelo dono do veículo por meio de matéria publicada pelo site O Pantaneiro. O dono do carro registrou boletim de ocorrência na quinta-feira (6).

O dono de um carro, um idoso de 68 anos, contou à polícia de que levou W. a sua casa no dia 19 de dezembro de 2015 para que o rapaz pudesse ver o automóvel, que estava à venda. À época, W. trabalhava em um lava-jato localizado na rua dos Ferroviários, em Aquidauana.

Os dois seguiram para Anastácio, onde mora o autor da denúncia feita na quinta-feira passada. W. pediu para fazer um “test-drive” com o veículo, um Volkswagen Gol, de cor verde. O acusado saiu da casa do idoso com o carro e nunca mais voltou. A nova denúncia que pesa sobre W. foi registrada como apropriação indébita.

A foto publicada junto com a matéria de O Pantaneiro sobre a prisão de W., pela morte do dono do restaurante Estação Pantaneira, foi anexada ao boletim de ocorrência. O senhor que teve o carro levado declara que reconheceu o acusado por meio da imagem. Ronaldo foi morto no dia 19 de junho deste ano e também teve o carro levado de sua casa.

Depois de ter sido agredido, o empresário foi amarrado e jogado na piscina de sua residência. Um vaso de planta de cerca de 30 quilos foi usado para que ele não boiasse. Ronaldo acabou se afogando. O caso foi registrado como roubo seguido de morte. Os acusados, incluindo adolescentes, estão detidos.

*Matéria editada às 7h54 para correção de informações