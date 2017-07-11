Acidente entre carro e moto deixa homem ferido em frente a Matriz

Policial
Um homem de 58 anos ficou ferido depois de envolver em acidentes nas proximidades da Igreja Matriz de Aquidauana, na manhã desta terça-feira (11). Ele seguia pela rua Praça Nossa Senhora Conceição, com uma Honda Titan azul, e a motorista de um Ford Fiesta Banco não respeitou a preferencial. Ela seguia pela rua Cândido Mariano.
O condutor da moto foi atingido e caiu, ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros com escoriações. O alto índice de acidentes registrados nas ruas de Aquidauana motivou a realização de campanhas educativas e operações de trânsito para coibir infrações.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS