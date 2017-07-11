Homem é preso transportando maconha de bicicleta

Policial
Ciclista abordado pela PRF em Ponta Porã tinha comprado o entorpecente em Pedro Juan Caballero e o levaria para Dourados
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem no Km 30 da rodovia BR-463, no em Ponta Porã (MS). Ele tentava levar maconha em uma bicicleta da fronteira com o Paraguai até a cidade de Dourados/MS, distante 120 quilômetros. O fato ocorreu na última quarta-feira (5).
De acordo com as informações divulgadas pela assessoria, policiais suspeitaram do ciclista e o abordaram, encontrando diversos tabletes do entorpecente. O ciclista não foi identificado, pois não portava documentos pessoais, mas declarou que tentaria vender os 8,9 quilos de maconha em Dourados.
Ele declarou ter comprado o entorpecente na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, próximo a um shopping, onde pagou R$ 2.100 pela bicicleta com a maconha. O homem e a droga foram encaminhados à Polícia Federal de Ponta Porã.
Apreensão de drogas
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