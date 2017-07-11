Motorista perde o controle ao tentar desviar de animal morto em rodovia

Policial
Uma mulher de 34 anos teve de ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros depois que perdeu o controle do carro e saiu da pista, na rodovia BR-262. O acidente aconteceu por volta das 23h41, a 2 km do posto Taquaruçu.
Segundo informações da vítima estava indo para Bodoquena quando tentou desviar de um animal morto, perdeu o controle do veículo e saiu da pista. Ela foi atendida pela Equipe de Resgate e encaminhada ao PS Municipal de Aquidauana.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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