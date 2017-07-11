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Onça que morreu atropelada será usada em projeto de educação ambiental

Animal solitário, prefere viver em lugares de difícil acesso como florestas, desertos e montanhas

Renan Nucci

Publicado em 11/07/2017 às 15:25

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A Polícia Militar Ambiental (PMA) resgatou durante esta madrugada o corpo de uma onça-parda que morreu atropelada na BR-163, na região de Mundo Novo. O animal, um macho quase adulto, foi encaminhado para Campo Grande, onde será taxidermizado (empalhado) e utilizado em projetos de educação ambiental promovidos pela corporação.


Meio Ambiente


A Educação Ambiental executada pela PMA é realizada por policiais e crianças do Projeto Florestinha, na Capital e interior, em forma de atrativas de oficinas. Além da visitação ao museu de animais e peixes taxidermizados, com palestra sobre fauna, pesca, atropelamentos de animais silvestres, tráfico, etc, também é realizado o teatro de fantoches, com peças envolvendo vários temas ambientais.


Há ainda o plantio de mudas, com palestra sobre desmatamento, erosões e importância da flora. Reciclagem de papel, com palestra sobre os problemas relacionados aos resíduos sólidos. Ciclo da Água, com palestras sobre o uso sustentável, poluição e escassez dos recursos hídricos, e a Casa da Energia, maquete de uma residência com todos os locais de consumo de energia (lâmpadas, chuveiros, ar condicionado, geladeira, microondas, etc.).


Onça-parda


 A onça-parda, puma, ou suçuarana é encontrada em todas as Américas, desde o Canadá, ao extremo sul da América do Sul. Vive em torno de 15 anos e em alguns locais pode atingir até 100 quilos. É um animal solitário e prefere viver em lugares de difícil acesso, florestas, desertos e montanhas. Geralmente caça ao entardecer. 

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