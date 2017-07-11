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PRF apreendeu 1.407 kg de maconha e recuperou quatro veículos em 24 horas

Ocorrências foram registradas em Paranaíba, Ponta Porã, Mundo Novo, Jaraguari e Coxim

Flavio Brito

Publicado em 11/07/2017 às 10:01

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.407 kg de maconha, recuperou quatro veículos com registro de roubo/furto e apreendeu 300.000 mil maços de cigarros contrabandeados. Todas estas ocorrências foram registradas em 24 horas, no fim da semana passada, conforme informações divulgadas nesta segunda-feira (10) pela assessoria da PRF.

Só na cidade de Paranaíba, norte do Estado, foram apreendidos 757 kg de maconha distribuídos em 900 tabletes, no interior do veículo Kia/Sportage, abandonado às margens da BR-158, km 91.

As outras apreensões de drogas foram na cidade de Mundo Novo, onde 200 kg de maconha foram localizados, em um veículo Corsa, e em Ponta Porã foram 450 kg de maconha apreendidos em um Vectra Sedan, com registro de roubo, abandonado pelo condutor às margens da BR-463, km 68. De acordo com a PRF, nas duas ocorrências de droga os suspeitos fugiram.

Ainda em Ponta Porã, foi recuperado o veículo Toyota Corola e o condutor, de 31 anos, foi preso por receptação. O mesmo tipo de crime, com a recuperação pela equipe policial do veículo GM Cruze, com um homem de 50 anos, que também preso.

Já em Jaraguari, foram apreendidos 30.000 mil pacotes de cigarros em veículo Volvo/FH 400.  O motorista de 35 foi preso pelo transporte ilegal da mercadoria.

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