Vizinhos usam o Facebook para denunciar furto de moto no Cidade Nova

Policial
A vizinhança do bairro Cidade Nova usou o Facebook para compartilhar o furto de uma moto na noite desta segunda-feira (10). Os primeiros compartilhamentos foram feitos por volta das 21h.
A moto estava estacionada em frente a uma residência na rua Joaquim Alves Ribeiro. A Honda Titan, de cor preta, com placas HTK 1873, foi levada sem que o dono percebesse.
Os proprietários da casa foram avisados por um outro morador do bairro. Um homem a pé foi visto por ele empurrado a moto. Apesar das buscas feitas pela vizinhança, ele não foi mais visto e apenas um retrovisor foi encontrado.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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