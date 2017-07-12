Assalto a loja de departamentos de Três Lagoas termina em tiroteio em Pereira Barreto

Um assalto a uma loja de departamentos em Três Lagoas (MS) resultou em tiroteiro entre policiais e criminosos na madrugada desta quarta-feira (12), na região de Pereira Barreto (SP). De acordo com informações divulgadas pelo G1, a polícia informou que na noite desta terça-feira (11), cinco criminosos armados assaltaram e renderam os funcionários e o gerente do estabelecimento e, em seguida, fugiram sentido ao estado de São Paulo.

Durante a perseguição, a polícia fez bloqueio na rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo. Quando os suspeitos pararam, apontaram a arma para os policiais, que revidaram, divulgou o site. Os disparos acertaram a lataria e os pneus. Um dos assaltantes, que estava no carro, fugiu para um matagal e o outro se entregou. Ele foi levado para a delegacia de Pereira Barreto (SP).

A mercadoria roubada das Casas Bahia, entre celulares e computadores de última geração, está avaliada em mais de R$ 1 milhão. Além disso, o grupo levou malotes com dinheiro. A Polícia Militar de São Paulo foi acionada e perseguiu os criminosos de Itapura até Pereira Barreto, onde houve tiroteio e a prisão de um dos assaltantes, um homem de 39 anos.

A polícia ainda procura outras quatro pessoas que teriam participado do assalto. O único preso já era procurado pela Justiça por outros crimes. Na delegacia, ele afirmou que a mercadoria roubada seria levada à Capital, onde seria comercializada em feiras.