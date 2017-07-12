Filho reconhece corpo de idoso encontrado carbonizado em porta-malas de carro em MS

O filho de Sebastião Mauro Fenerich esteve no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) de Campo Grande e reconheceu o corpo como sendo do pai.

O idoso de 68 anos foi encontrado carbonizado no porta-malas do carro na segunda-feira (10), no Jardim Seminário, na capital sul-mato-grossense.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios (DEH) e nenhum suspeito foi preso até o momento.

Mesmo após o reconhecimento do filho, foi feito exame de DNA para confirmação genética. O resultado deve sair em 10 dias, segundo a Polícia Civil.

No mesmo dia em que o corpo foi achado, os policiais estiveram na casa de Sebastião, na Vila Planalto, e encontraram o quarto revirado. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil e agora é investigado pela Homicídios.

O local onde o corpo foi encontrado dentro do carro é cercado por mata e com estrada de terra. Um celular, bastante danificado por causa do fogo, foi encontrado dentro do carro. Uma testemunha se apresentou e deve prestar depoimento à polícia.