Homem é esfaqueado e jovem fica ferida em briga atrás da rodoviária

Um homem de 33 anos foi esfaqueado e uma mulher de 23 anos ficou ferida com hematomas nos lábios e na testa, depois de uma discussão motivada por bebedeira no entorno da Estação Rodoviária de Aquidauana. De acordo com as informações da Polícia Militar, a Equipe Getam foi acionada por volta das 20h10 desta terça-feira (11). A denúncia feita pela Central “190” informou a polícia de que o autor seria um homem chamado Almir.

Depois da briga, o acusado teria se escondido em um bar próximo à rodoviária. Almir foi localizado e levado até o local onde o esfaqueado ocorreu. Contudo, uma testemunha disse aos policiais que presenciou a briga e contou que o responsável pelos golpes de faca seria um terceiro homem, chamado Ricardo.

Além da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência, conduzindo as vítimas para o Hospital Municipal de Aquidauana. O homem, identificado como M.M. foi atingido no ombro esquerdo e tórax, do lado direito do corpo, além de cortes no mamilo. A jovem, A.S.V., que também precisou ser atendida tinha hematomas na testa e um inchaço nos lábios, segundo os Bombeiros, resultado de um espancamento com tijoladas.

Almir, apontado como possível autor, e a testemunha que informou que Ricardo seria o responsável pelo esfaqueamento, foram levados para a delegacia. Almir apresentava diversos ferimentos, mas alegou que foram causados quando ele tentou separar a briga generalizada.