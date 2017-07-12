Idoso de 65 anos é roubado na aldeia Tico Lipú em Aquidauana

Policial
Jovem agrediu o senhor que caiu da moto que pilotava e teve a carteira levada
Um idoso de 65 anos foi roubado no fim da tarde desta terça-feira (11), próximo a aldeia Tico Lipú, em Aquidauana. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima seguia pela estrada do Morrinho – que dá acesso à comunidade indígena, por volta das 17h30. Um rapaz de 23 anos foi detido pelos moradores depois do roubo.
O senhor contou aos policiais que o rapaz lhe deu um tapa no rosto, enquanto ele passava pelo local. O ladrão aproveitou o momento de desequilíbrio do condutor da moto para roubar sua carteira. Ele se escondeu no interior da aldeia urbana. O cacique foi avisado pela polícia, durante o contato, os agentes de segurança foram avisados que o ladrão já havia sido detido.
A carteira com os documentos da vítima e pouco mais de R$ 20 não foi encontrada.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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