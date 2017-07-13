Homem morre afogado no Rio Pardo durante pesca perto de porto em MS

Thiago Luiz Batistelli, de 33 anos, morreu afogado durante pesca, no final da tarde de ontem, próximo ao Porto do Rio Pardo, em Bataguassu. Corpo foi encontrado por pescadores nessa madrugada.

Conforme o Da Hora Bataguassu, homem que passava pelo local viu apenas o barco vazio, mas com todos os apetrechos de pesca armados. Testemunha acionou o Corpo de Bombeiros que, num primeiro momento, não encontrou o pescador.

O veículo em que a vitima estava e os pertences pessoais foram encontrados e encaminhados até a Delegacia de Policia Civil de Bataguassu.