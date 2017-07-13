Homem morre afogado no Rio Pardo durante pesca perto de porto em MS

Policial
Barco foi encontrado vazio, com todos os apetrechos de pesca armados
Thiago Luiz Batistelli, de 33 anos, morreu afogado durante pesca, no final da tarde de ontem, próximo ao Porto do Rio Pardo, em Bataguassu. Corpo foi encontrado por pescadores nessa madrugada.
Conforme o Da Hora Bataguassu, homem que passava pelo local viu apenas o barco vazio, mas com todos os apetrechos de pesca armados. Testemunha acionou o Corpo de Bombeiros que, num primeiro momento, não encontrou o pescador.
O veículo em que a vitima estava e os pertences pessoais foram encontrados e encaminhados até a Delegacia de Policia Civil de Bataguassu.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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