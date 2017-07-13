Motorista tenta atropelar policiais, foge em alta velocidade e acaba preso em Aquidauana

Policial
Condutor estava bêbado, cruzou as ruas de Aquidauana, indo parar em Anastácio
Um homem de 53 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (13), depois de avançar com o carro contra uma equipe Rotai que realizava abordagens no Centro de Aquidauana. Depois de desobedecer a ordem de parada dos policiais, o motorista do Toyota Corolla prata fugiu do local. Ele só foi alcançado em frente ao Hotel Fênix, na saída de Anastácio.
De acordo com o boletim de ocorrência, as abordagens estavam sendo realizadas na rua Cândido Mariano, no Centro de Aquidauana, por volta da 1h. Os policiais chegaram a disparar contra o carro depois que o condutor avançou contra a equipe. Durante a fuga, o registro policial informa que ele passou por diversos cruzamentos em alta velocidade, desrespeitou semáforos com o sinal vermelho e excedeu o limite de velocidade em uma lombada eletrônica, já no município de Anastácio.
O motorista só parou depois de perder o controle do carro no cruzamento da rua Coronel Zelito com a avenida Jk. A equipe Rotai teve de pedir reforço durante a perseguição, equipes da Radiopatrulha de Aquidauana e Anastácio, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas. O teste feito pela PRF indicou que o condutor do Corolla tinha bebido, o exame indicou a presença de 0,51 mg/l de álcool em seu sangue. O autor foi conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.
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