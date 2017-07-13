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Motoristas morrem carbonizados em acidente envolvendo carretas e caminhão

Conforme as informações preliminares, condutor do caminhão Ford F4000 estaria parado na pista devido à obras na pista da CCR MSVia, que controlava o tráfego através do sistema pare-siga

Renan Nucci

Publicado em 13/07/2017 às 15:58

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Acidente grave vitimou ao menos duas pessoas no início da tarde desta quinta-feira (13), por volta das 14h, na BR-163, saída para São Paulo, em Campo Grande. Carreteiro morreu carbonizado depois de colidir na traseira de outra carreta, e motorista do carro de passeio que estava entre os demais veículos também faleceu.
Conforme as informações preliminares, condutor do caminhão Ford F4000 estaria parado na pista devido à obras na pista da CCR MSVia, que controlava o tráfego através do sistema pare-siga.


O condutor do caminhão, Emerson Ferreira, de 44 anos, disse que parou e logo atrás, uma carreta estacionou. Em seguida, um carro de passeio também parou e uma segunda carreta que se aproximava, não conseguiu parar e causou o engarrafamento. Conforme informação repassada pelos socorristas, não é possível identificar o modelo do carro, pois automóvel ficou destruído com as chamas. Militares ainda apuram se haviam mais ocupantes no veículo menor.


Devido a colisão, cabine da carreta incendiou e viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionados para conter as chamas. Duas pessoas foram socorridas e um recusou atendimento. Tráfego na região está parado. Perícias das polícias Civil e Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para ir ao local.

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