Polícia Rodoviária Estadual comemora 31 anos de criação nesta sexta-feira

Os 31 anos de criação da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) serão comemorados nesta sexta-feira (14), em uma solenidade com entregas de homenagens a autoridades que contribuíram com a unidade e elogios aos policiais que elevaram o nome da instituição. O aniversário da unidade será celebrado a partir das 9h, na sede da unidade que fica localizada na rua Marquês de Olinda, 1.538, no bairro Universitário na Capital.

Entre as atribuições da Polícia Militar Rodoviária está a de planejar, coordenar, supervisionar e executar o policiamento ostensivo rodoviário nas rodovias e estradas de Mato Grosso do Sul, em consonância com as normas de trânsito vigentes.

Um relatório emitido pela polícia indica queda no total geral de acidentes. Ao todo foram 505 no primeiro semestre de 2016, contra 334 nos seis primeiros meses de 2017. O quantitativo de vítimas leves diminuiu de 209 para 178, e o total geral de vítimas caiu de 316 para 279. Apenas a quantidade de vítimas graves cresceu na comparação dos dois períodos, de 55 no primeiro semestre de 2016 para 56 neste ano.

A intensificação do trabalho da PMRv nas rodovias estaduais resultou ainda no aumento das ocorrências policiais. No primeiro semestre deste ano foram retiradas de circulação 32,5 toneladas de drogas das estradas estaduais, contra 19,2 toneladas no mesmo período de 2016. Só a apreensão de maconha cresceu 68%, saltando de 18,9 toneladas para 31,8 toneladas.

Histórico da Unidade

Em 17 de julho de 1986, através da portaria nº 094/PM-1/86, foi criado o Pelotão de Policia Militar Rodoviária, com um efetivo de 35 Policiais, comandados pelo então tenente Cícero Candido da Costa. Em 08 de julho de 2002, a unidade foi transformada em 14º Batalhão de Policia Militar Rodoviária, através do Decreto nº 10.848, publicado no Diário Oficial do Estado.