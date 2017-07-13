Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 06:34

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Polícia Rodoviária Estadual comemora 31 anos de criação nesta sexta-feira

Entre as atribuições estão as de planejar, coordenar, supervisionar e executar o policiamento ostensivo rodoviário nas rodovias e estradas de MS

Flavio Brito

Publicado em 13/07/2017 às 13:21

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Os 31 anos de criação da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) serão comemorados nesta sexta-feira (14), em uma solenidade com entregas de homenagens a autoridades que contribuíram com a unidade e elogios aos policiais que elevaram o nome da instituição. O aniversário da unidade será celebrado a partir das 9h, na  sede da unidade que fica localizada na rua Marquês de Olinda, 1.538, no bairro Universitário na Capital.

Entre as atribuições da Polícia Militar Rodoviária está a de planejar, coordenar, supervisionar e executar o policiamento ostensivo rodoviário nas rodovias e estradas de Mato Grosso do Sul, em consonância com as normas de trânsito vigentes.

Um relatório emitido pela polícia indica queda no total geral de acidentes. Ao todo foram 505 no primeiro semestre de 2016, contra 334 nos seis primeiros meses de 2017. O quantitativo de vítimas leves diminuiu de 209 para 178, e o total geral de vítimas caiu de 316 para 279. Apenas a quantidade de vítimas graves cresceu na comparação dos dois períodos, de 55 no primeiro semestre de 2016 para 56 neste ano.

A intensificação do trabalho da PMRv nas rodovias estaduais resultou ainda no aumento das ocorrências policiais. No primeiro semestre deste ano foram retiradas de circulação 32,5 toneladas de drogas das estradas estaduais, contra 19,2 toneladas no mesmo período de 2016. Só a apreensão de maconha cresceu 68%, saltando de 18,9 toneladas para 31,8 toneladas.

Histórico da Unidade

Em 17 de julho de 1986, através da portaria nº 094/PM-1/86, foi criado o Pelotão de Policia Militar Rodoviária, com um efetivo de 35 Policiais, comandados pelo então tenente Cícero Candido da Costa. Em 08 de julho de 2002, a unidade foi transformada em 14º Batalhão de Policia Militar Rodoviária, através do Decreto nº 10.848, publicado no Diário Oficial do Estado.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo