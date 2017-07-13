PRF apreende crack, revólver e munições, em ônibus interestadual

Flagrante
O passageiro foi preso em flagrante e encaminhado para Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã
Na noite de ontem (12), na BR-463, em Ponta Porã, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 60 ramas de crack, um revólver calibre. 32 e 50 munições, em um ônibus de viagem que seguia para Cassilândia.
O entorpecente, revólver e as munições eram de propriedade de um jovem de 18 anos. Ele confessou ter comprado os ilícitos em Pedro Juan Caballero/Paraguai. Afirmou ainda que a droga era para consumo próprio. O passageiro foi preso em flagrante e encaminhado para Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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