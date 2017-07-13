Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 06:34

Buscar

Últimas notícias
X

Enfrentamento

PRF inicia operação especial contra o tráfico de drogas e armas na fronteira

Resultados iniciais no PR e MS - aproximadamente 300 kg de maconha em apreensões, armas de fogo, munições e veículos roubados

Renan Nucci

Publicado em 13/07/2017 às 17:24

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Operação Égide Fronteiras, fruto de parceria inédita entre Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), tem como objetivo o enfrentamento do tráfico de drogas e armas, que saem das fronteiras em direção aos grandes centros metropolitanos.

As ações, envolvendo policiais da região e reforços de outros estados, se iniciaram no último sábado (08 de julho) nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. Rio Grande do Sul e Santa Catarina também receberão reforços no policiamento das rodovias federais ainda em julho.

Nesta primeira etapa 54 policiais rodoviários federais de outros estados, especialistas no enfrentamento ao tráfico de drogas e armas, se juntarão ao policiamento local do Paraná e Mato Grosso do Sul em funcionamento especial para cobrir rotas de transporte dos ilícitos, em cinturões de segurança que cobrem as rotas rodoviárias dos estados.

Resultados iniciais no PR e MS - aproximadamente 300 kg de maconha em apreensões, armas de fogo, munições e veículos roubados.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo