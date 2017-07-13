PRF inicia operação especial contra o tráfico de drogas e armas na fronteira

Operação Égide Fronteiras, fruto de parceria inédita entre Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), tem como objetivo o enfrentamento do tráfico de drogas e armas, que saem das fronteiras em direção aos grandes centros metropolitanos.

As ações, envolvendo policiais da região e reforços de outros estados, se iniciaram no último sábado (08 de julho) nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. Rio Grande do Sul e Santa Catarina também receberão reforços no policiamento das rodovias federais ainda em julho.

Nesta primeira etapa 54 policiais rodoviários federais de outros estados, especialistas no enfrentamento ao tráfico de drogas e armas, se juntarão ao policiamento local do Paraná e Mato Grosso do Sul em funcionamento especial para cobrir rotas de transporte dos ilícitos, em cinturões de segurança que cobrem as rotas rodoviárias dos estados.

Resultados iniciais no PR e MS - aproximadamente 300 kg de maconha em apreensões, armas de fogo, munições e veículos roubados.