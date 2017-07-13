Tenente do Exército morre no hospital após ser esfaqueado por outro militar em Jardim

Um tenente do Exército morreu após ser ferido por outro militar, dentro da 4ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, em Jardim, na manhã desta quarta-feira (12). O fato chocou os moradores e gerou muitos comentários nas redes sociais.

De acordo com comunicado divulgado pela assessoria de imprensa do Exército, a vítima foi atingida por uma “arma branca” e chegou a ser levado para o hospital municipal da cidade. O tenente seria transferido de avião para Campo Grande, mas não resistiu.

O Exército não divulgou mais detalhes sobre o caso, como por exemplo o nome do outro militar envolvido, ou as circunstâncias em que o tenente foi ferido. Também não informou se o outro militar foi detido. Informações não oficiais afirmam que os ferimentos ocorreram durante uma briga entre os dois militares e que Demetrio teria levado facadas inclusive na cabeça.

Veja o comunicado do Exército na íntegra:

“Informamos que nesta data, 12 de julho de 2017, por volta das 10h30, na 4ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, em Jardim/MS, o 1º Tenente Demetrio Gomes de Jesus foi ferido com arma branca por outro militar.

De imediato, o Ten Demetrio foi evacuado para o hospital municipal de Jardim/MS, onde se encontrava em estado grave e estável, aguardando evacuação aerotransportada para Campo Grande/MS.

Infelizmente, o militar não resistiu aos ferimentos e faleceu. A Organização Militar (OM) está prestando todo o apoio às famílias dos militares envolvidos e tomando todos os procedimentos cabíveis quanto a apuração dos fatos.

Demais esclarecimentos serão prestados oportunamente pela seção de comunicação social da OM.”