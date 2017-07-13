Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 06:34

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Tenente do Exército morre no hospital após ser esfaqueado por outro militar em Jardim

1º tenente Demetrio Gomes de Jesus teria se envolvido em uma briga dentro da 4ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada

Flavio Brito

Publicado em 13/07/2017 às 07:25

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um tenente do Exército morreu após ser ferido por outro militar, dentro da 4ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, em Jardim, na manhã desta quarta-feira (12). O fato chocou os moradores e gerou muitos comentários nas redes sociais.

De acordo com comunicado divulgado pela assessoria de imprensa do Exército, a vítima foi atingida por uma “arma branca” e chegou a ser levado para o hospital municipal da cidade. O tenente seria transferido de avião para Campo Grande, mas não resistiu.

O Exército não divulgou mais detalhes sobre o caso, como por exemplo o nome do outro militar envolvido, ou as circunstâncias em que o tenente foi ferido. Também não informou se o outro militar foi detido. Informações não oficiais afirmam que os ferimentos ocorreram durante uma briga entre os dois militares e que Demetrio teria levado facadas inclusive na cabeça.

Veja o comunicado do Exército na íntegra:

“Informamos que nesta data, 12 de julho de 2017, por volta das 10h30, na 4ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, em Jardim/MS, o 1º Tenente Demetrio Gomes de Jesus foi ferido com arma branca por outro militar.

De imediato, o Ten Demetrio foi evacuado para o hospital municipal de Jardim/MS, onde se encontrava em estado grave e estável, aguardando evacuação aerotransportada para Campo Grande/MS.

Infelizmente, o militar não resistiu aos ferimentos e faleceu. A Organização Militar (OM) está prestando todo o apoio às famílias dos militares envolvidos e tomando todos os procedimentos cabíveis quanto a apuração dos fatos.

Demais esclarecimentos serão prestados oportunamente pela seção de comunicação social da OM.”

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo