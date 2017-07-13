Traficante abandona droga e corre para milharal, mas acaba preso

Crime organizado
Flagrante feito pela PRF ocorreu ontem, na BR-463, na região de fronteira com o Paraguai
No final da manhã de ontem (12), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 164,3 quilos de maconha, após motorista tentar fuga de fiscalização na rodovia BR-463, em Ponta Porã.
Policiais realizavam abordagens na Unidade Operacional da região, quando o motorista de um Fiat Strada com placa de Campo Grande desobedeceu ordem de parada e tentou fugir.
Na sequência, ele abandonou o veículo e fugiu a pé para um milharal, próximo à rodovia. No veículo foi encontrada a droga. Após buscas no milharal, a PRF prendeu o traficante, um homem de 23 anos residente em Dourados. Ele confessou que receberia R$ 4 mil pelo tráfico, da fronteira com o Paraguai até a cidade onde mora.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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