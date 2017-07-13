Traficante abandona droga e corre para milharal, mas acaba preso

No final da manhã de ontem (12), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 164,3 quilos de maconha, após motorista tentar fuga de fiscalização na rodovia BR-463, em Ponta Porã.

Policiais realizavam abordagens na Unidade Operacional da região, quando o motorista de um Fiat Strada com placa de Campo Grande desobedeceu ordem de parada e tentou fugir.

Na sequência, ele abandonou o veículo e fugiu a pé para um milharal, próximo à rodovia. No veículo foi encontrada a droga. Após buscas no milharal, a PRF prendeu o traficante, um homem de 23 anos residente em Dourados. Ele confessou que receberia R$ 4 mil pelo tráfico, da fronteira com o Paraguai até a cidade onde mora.