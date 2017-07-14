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Violência doméstica

Homem não aceita separação e vai preso após queimar casa da ex

Fogo atingiu toda a estrutura do imóvel, destruindo por completo a mobília e os pertences pessoais da família

Renan Nucci

Publicado em 14/07/2017 às 15:29

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A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) prendeu em flagrante Nilson de Oliveira (56), na noite desta quinta-feira (13). Ele foi identificado como sendo o autor de um incêndio provocado na casa de sua ex-esposa, com quem foi casado durante 31 anos e possui três filhos. O caso aconteceu em Campo Grande.


Em maio deste ano a vítima decidiu a se separar de Nilso, após isso, ele passou a procurá-la, sendo que em certa vez, chegou a agredi-la fisicamente com empurrões, levando a vítima a registar três boletins de ocorrência e a solicitar as Medidas Protetivas de Urgência, que proibiu Nilson de se aproximar dela.


Na noite da última quarta-feira (12), a vítima saiu de sua casa para ir à feira, ocasião que foi informada por moradores vizinhos que sua residência estava pegando fogo e que possivelmente havia sido incendida por Nilson, pois ele foi visto entrando e saindo do local momentos antes dos fatos.


Quando a vítima chegou no local, se deparou com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar tentando controlar o incêndio, sendo que o fogo já havia atingido toda a estrutura do imóvel, destruindo por completo a mobília e os pertences pessoais da família.  


Nilson foi localizado e conduzido para a Deam por uma guarnição da Polícia Militar. Na Especializada,  confessou ter incendiado a casa de sua ex companheira, dizendo que estava bastante  transtornado com a separação do casal, pois ainda gosta da vítima e não se conforma com a rejeição dela, por isso, se valeu do momento que não havia ninguém no imóvel e ateou fogo num colchão, tendo as chamas espalhado rapidamente e atingindo todo o imóvel.

 

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