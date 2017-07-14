Mulher que matou marido da amiga se apresenta à polícia

Marielli Somões Burgo, suspeita de assassinar a tiros o marido da amiga, Reinaldo Martins de Souza, de 59 anos, conhecido como 'Reinaldo Caburé', apresentou-se na delegacia ontem (12), dois dias após o crime. Mulher alegou legítima defesa, pois Caburé teria desferido golpes de facão contra ela.

Conforme a delegada Joilce Silvera Ramos, Marielli chegou na unidade policial acompanhada da advogada e prestou depoimento por mais de duas horas. “Ela alegou legítima defesa porque, segundo ela, Reinaldo teria agredido ela com dois golpes de facão, não com o lado do corte, e quando foi dar o terceiro golpe, ela atirou” disse ao Portal Correio do Estado.

Ainda de acordo com a delegada, versão da suspeita bate com a das testemunhas. Marielli não foi presa e responderá por homicído doloso. “Ela vai à juri e se entenderem que foi mesmo legítima defesa, ela será absolvida”, finalizou Joilce.

CASO

Reinaldo e a esposa estavam hospedados em uma casa junto à Marielli e mais outras quatro pesosas. Na madrugada, o casal começou a discutir e acordou todos que ali estavam.

Kaburé estaria com uma arma e estava muito nervoso, ameaçando a companheira, com a qual sempre teve atritos, disse a delegada. As testemunhas teriam desarmado Reinaldo, mas ele foi até a cozinha e retornou com um facão.

Com a arma branca, Kaburé partiu para cima de Marielli. Ela pegou o revólver que estava no chão e atirou. Em seguida, ela fugiu do local.

Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima morreu no local. Arma do crime foi apreendida e até o momento, Marielli não havia se apresentando na delegacia.

Corpo de Reinaldo, que foi candidato à vice-prefeito na cidade em 2008, foi velado em Maracaju.