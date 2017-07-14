Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 06:35

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Mulher que matou marido da amiga se apresenta à polícia

Suspeita responderá por homicídio doloso, disse delegada

Luiz Guido Junior

Publicado em 14/07/2017 às 08:51

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Marielli Somões Burgo, suspeita de assassinar a tiros o marido da amiga, Reinaldo Martins de Souza, de 59 anos, conhecido como 'Reinaldo Caburé', apresentou-se na delegacia ontem (12), dois dias após o crime. Mulher alegou legítima defesa, pois Caburé teria desferido golpes de facão contra ela.

Conforme a delegada Joilce Silvera Ramos, Marielli chegou na unidade policial acompanhada da advogada e prestou depoimento por mais de duas horas. “Ela alegou legítima defesa porque, segundo ela, Reinaldo teria agredido ela com dois golpes de facão, não com o lado do corte, e quando foi dar o terceiro golpe, ela atirou” disse ao Portal Correio do Estado.

Ainda de acordo com a delegada, versão da suspeita bate com a das testemunhas. Marielli não foi presa e responderá por homicído doloso. “Ela vai à juri e se entenderem que foi mesmo legítima defesa, ela será absolvida”, finalizou Joilce.

CASO

Reinaldo e a esposa estavam hospedados em uma casa junto à Marielli e mais outras quatro pesosas. Na madrugada, o casal começou a discutir e acordou todos que ali estavam.

Kaburé estaria com uma arma e estava muito nervoso, ameaçando a companheira, com a qual sempre teve atritos, disse a delegada. As testemunhas teriam desarmado Reinaldo, mas ele foi até a cozinha e retornou com um facão.

Com a arma branca, Kaburé partiu para cima de Marielli. Ela pegou o revólver que estava no chão e atirou. Em seguida, ela fugiu do local.

Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima morreu no local. Arma do crime foi apreendida e até o momento, Marielli não havia se apresentando na delegacia.

Corpo de Reinaldo, que foi candidato à vice-prefeito na cidade em 2008, foi velado em Maracaju. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo