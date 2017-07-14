PRF apreende 4 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 4 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, na manhã de quarta-feira (12).

Os policiais rodoviários federais viram o veículo Ford Versailles com placas de Presidente Venceslau (SP0, abandonado no acostamento da rodovia, no km 15 da BR-267, em Bataguassu (MS).

Foram localizadas no interior do carro 400 pacotes de cigarro contrabandeados do Paraguai. A carga ilícita foi encaminhada à Receita Federal de Campo Grande.