PRF apreende 4 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai

Policial
Carro foi abandonado em Bataguassu com os maços contrabandeados
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 4 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, na manhã de quarta-feira (12).
Os policiais rodoviários federais viram o veículo Ford Versailles com placas de Presidente Venceslau (SP0, abandonado no acostamento da rodovia, no km 15 da BR-267, em Bataguassu (MS).
Foram localizadas no interior do carro 400 pacotes de cigarro contrabandeados do Paraguai. A carga ilícita foi encaminhada à Receita Federal de Campo Grande.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
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