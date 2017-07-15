Polícia Militar Rodoviária de MS comemora 31 anos com homenagens

A Polícia Militar Rodoviária de Mato Grosso do Sul comemorou nesta sexta-feira (14.07) 31 anos da Corporação. Solenidade com entrega de homenagens foi realizada no 14º Batalhão, localizado no Bairro Tiradentes, em Campo Grande. Na oportunidade, autoridades que contribuíram com a unidade receberam homenagens.

O evento contou com a presença do titular da secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa. Entre os homenageados, esteve o Subsecretário de Estado de Comunicação, Ico Victório.

A Polícia Militar Rodoviária desenvolve ações de policiamento rodoviário ostensivo e preventivo, visando garantir a tranqüilidade e segurança aos usuários das rodovias Estaduais. Relatório com o balanço do semestre indica queda no total geral de acidentes, em relação ao mesmo período do ano passado.

Ao todo foram 505 no primeiro semestre de 2016, contra 334 nos seis primeiros meses de 2017. O total de vítimas leves diminuiu de 209 para 178, e o total geral de vítimas caiu de 316 para 279.

O secretário de Segurança, José Carlos Barbosa, destacou que o momento é de agradecimento ao trabalho prestado pelos Policiais Militares Rodoviários, que no primeiro semestre deste ano já conseguiram superar os resultados obtidos no mesmo período de 2016, em relação ao combate ao tráfico de drogas.

“O trabalho é árduo, mas sempre é feito com amor, pois quem segue a carreira na polícia tem uma vocação, a proteção da vida. Apenas nesse semestre mais de 32 toneladas de drogas foram tiradas de circulação, a droga que mata e que ceifa vidas, que dizima famílias inteiras, e que quando chega nos grandes centros, obviamente com um grande mercado consumidor, provoca um estrago extraordinário. E nossos policiais tem desenvolvido um trabalho excelente combatendo esse crime em nossas rodovias estaduais”, apontou o secretário.

Apreensões

A intensificação do trabalho da PMRv nas rodovias estaduais resultou no aumento das ocorrências policiais. No primeiro semestre deste ano foram retiradas de circulação 32,5 toneladas de drogas das estradas estaduais, contra 19,2 toneladas no mesmo período de 2016. Só a apreensão de maconha cresceu 68%, saltando de 18,9 toneladas para 31,8 toneladas.