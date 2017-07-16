Acidente entre carro e carreta mata duas pessoas carbonizadas em MS

Duas pessoas morreram em acidente de trânsito ocorrido na madrugada deste domingo, na BR-267, entre Nova Casa Verde e Nova Alvorada do Sul. Dois homens identificados apenas como Natan e Renan morreram depois que o automóvel deles, modelo Gol, pegou fogo ao bater na traseira de uma carreta.



Segundo apurado, os fatos ocorreram por volta de 1 hora. A carreta, com placas de Minas Gerais, estava carregada com bebidas quando foi atingida pelo carro. As vítimas levavam consigo diversos produtos importados, principalmente isqueiros. O motorista pode ter dormido ao volante, suspeitam autoridades. O condutor da carreta nada sofreu.