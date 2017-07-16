Jovem motociclista morre depois de bater de frente com carreta

BR-267
Vítima supostamente invadiu a pista contrária, causando o acidente que a matou na hora
Fabrício Antonio Montanheri, 20 anos, morreu depois de bater a moto de frente com uma carreta no final da madrugada de hoje, na BR-267, entre as cidades de Bataguassu e Presidente Epitácio (SP).
O motorista do caminhão, de 24 anos, disse ao jornal Da Hora Bataguassu que a vítima invadiu a pista contrária subitamente, não dando chances de evitar a colisão. Com o impacto, Fabrício morreu na hora. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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