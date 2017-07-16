Motorista e passageiro são presos em Terenos com cocaína

Tráfico de drogas
Droga era transportada em um caminhão abordado no posto da PRF; polícia investiga agora a origem e o destino da carga
Em barreira realizada ontem à tarde pela Delegacia de Repressão ao Tráfico de Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal, no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Terenos, foi abordado o caminhão Mercedes-Benz, onde foram encontrados sob a cama e assento do veículo, duas caixas de papelão contendo 16 tabletes de cocaína, totalizando 15,9 quilos.
No caminhão, havia o motorista e um passageiro. Ambos foram levados para a Superintendência da PF, em Campo Grande, para os procedimentos relativos ao flagrante de tráfico de entorpecentes.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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