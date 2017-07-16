Motorista e passageiro são presos em Terenos com cocaína

Em barreira realizada ontem à tarde pela Delegacia de Repressão ao Tráfico de Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal, no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Terenos, foi abordado o caminhão Mercedes-Benz, onde foram encontrados sob a cama e assento do veículo, duas caixas de papelão contendo 16 tabletes de cocaína, totalizando 15,9 quilos.

No caminhão, havia o motorista e um passageiro. Ambos foram levados para a Superintendência da PF, em Campo Grande, para os procedimentos relativos ao flagrante de tráfico de entorpecentes.