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Ações da PM resultam em 72 presos e apreensão de 3 toneladas de droga

Balanço divulgado hoje revela resultado de 108 operações realizadas entre os dias 10 e 16 de julho

Flavio Brito

Publicado em 17/07/2017 às 15:51

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A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) divulgou nesta segunda-feira (17) os resultados das atividades realizadas entre os dias 10 e 16 de julho de 2017 em todo o Estado.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria, durante as 108 operações realizadas na última semana, a PMMS cumpriu 72 mandados de prisão, apreendeu 2,952 toneladas de drogas, aprendeu 15 armas de fogo. Foram realizadas abordagens a 10.260 pessoas e destas, 452 foram conduzidas para as delegacias de Polícia Judiciária. Dos 9.352 veículos abordados, 185 estavam com restrição criminal de roubo ou furto e foram recuperados.

O policiamento de trânsito aplicou 1.535 notificações por infrações diversas e, por meio das blitzes preventivas, removeu 324 veículos por restrições.  As barreiras coíbem a circulação de motoristas embriagados e que andam de forma irregular e tem como objetivo a diminuição dos índices de morte no trânsito e recuperação de veículos roubados ou furtados. Foram confeccionadas 5 notificações pela Polícia Militar Ambiental (PMA).

O Comandante-Geral da PMMS, coronel PM Waldir Ribeiro Acosta, frisou que “a Polícia Militar trabalha diuturnamente no intuito de coibir a prática de crimes, manter a ordem e a sensação de segurança da população e estes dados resumem a atuação da PM em nosso Estado, sempre agindo em prol da sociedade”.

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