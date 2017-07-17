Bandidos abandonam moto e bicicleta furtadas em Aquidauana

Uma bicicleta e uma moto furtadas neste domingo foram recuperadas pela Polícia Militar. Os furtos foram denunciados por meio da Central “190”, por volta das 2h deste domingo (16), em Aquidauana.

De acordo com as informações divulgadas pela a assessoria, a equipe Rotai (Rondas Ostensivas e Táticas do Interior) iniciou as buscas aos bens furtas. Enquanto isso, outras equipes realizaram abordagens nas vias de acesso e saída de Aquidauana, com a finalidade de “emboscar” a fuga dos possíveis ladrões. Cerca de 40 minutos depois encontraram a bicicleta abandonada em um terreno baldio.

As buscas seguiram a até a tarde deste domingo, e os policiais militares encontraram a motocicleta Yamaha 150 cc, em Anastácio, nas imediações da Vila Maior. Os materiais recuperados foram encaminhados à Delegacia de Polícia a fim de serem periciados e, por meio do exame de digitais, localizar os autores do crime. Os bens serão restituídos ao seu legítimo dono e o caso seguirá sob investigação.