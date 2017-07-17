Casa abandonada vira esconderijo para usuários

Uma casa abandonada na rua Manoel Antônio Paes de Barros, no bairro Guanandy, em Aquidauana, se tornou ponto de consumo de drogas. Quatro jovens foram flagrados no local na madrugada desta segunda-feira (17), depois de uma denúncia de roubo a uma casa do bairro.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a casa de uma moradora teria sido roubada, conforme denúncia feita pela Central “190”. A equipe Radiopatrulha realizou buscas pela região e encontrou os rapazes no imóvel abandonado, ao lado do clube Gressa. Um deles contou aos policiais que comprou a maconha para fumar junto com seus amigos.

Os envolvidos foram detidos e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

