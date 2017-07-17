Detento morre em presídio de MS e colegas dizem que ele caiu ao subir em cama

Momentos antes, quatro presos pediram para mudar de cela porque estavam com medo de morrer. Caso foi registrado como morte a esclarecer.

Um presidiário de 32 anos morreu na noite de domingo (16), no Estabelecimento Penal de Segurança Máxima Jair Ferreira de Carvalho, em Campo Grande. Colegas de cela disseram aos agentes penitenciários que ele caiu ao subir em uma cama e bateu a cabeça.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os detentos começaram a fazer barulho e os agentes verificaram que havia um deles passando mal. Ele tinha temperatura corporal, mas estava sem pulso e não respirava.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e tentou reanimar o detento por cerca de 15 minutos, porém ele não resistiu. Ele não tinha lesões aparentes.

Antes do caso, ao fim do período de visita, quatro presos da mesma cela foram levados para o ambiente seguro, a pedido deles mesmos, por estarem com medo de morrer. O que morreu não havia pedido. O caso foi registrado como morte a esclarecer.