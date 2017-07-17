Discussão no meio da rua denuncia motoristas bêbados em Aquidauana

Dois homens foram levados para de delegacia depois de terem sido flagrados discutindo em uma das ruas do bairro Nova Aquidauana, na tarde deste domingo (16). Os dois estavam de carro, que foram parados no meio da via. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, um dos veículos foi usado para bloquear a saída do outro – um Fiat Uno e Ford Fiesta.

Os motoristas foram abordados e os policiais perceberam um forte odor de bebida alcoólica. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e os dois passaram pelo teste do “bafômetro”. Um deles teve resultado de 0,59mg/l, caracterizando crime de transito e infração de transito, já o outro exibiu o resultado de 0,29mg/l, caracterizando apenas infração de transito. Os dois foram levados para a delegacia de polícia local.