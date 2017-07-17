Policiais Militares do 7º Batalhão de Aquidauana concluem “Estágio Operacional no Pantanal”

Foram recepcionados hoje (17), pelo Comandante do 7º Batalhão de Aquidauana, Tenente Coronel Airton Praeiro, os Policiais Militares que participaram do “1º Estágio Operacional no Pantanal para Policiais Militares”. O curso teve início em 10 de julho e o encerramento foi realizado na sexta-feira (14), ministrado pelo “Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário”. O objetivo foi o de aprimorar as técnicas de adentramento, permanência, sobrevivência e busca no Pantanal sul-mato-grossense.

Participaram do Estágio, representando o 7ºBPM, o 2º Sargento César Vilamaior Ocampos, 2º sargento Marcelo Almeida de Mendonça, 3º Sargento PM Elizandra Silva Maidana, 3º sargento Johnny Alves Cáceres, cabo Anderson Afonso Furtado, cabo PM Anderson Luiz de Oliveira e soldado Uelinton da Silva Goularte.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria, os militares receberam conhecimentos técnicos sobre as características do Pantanal, sobrevivência, técnicas operacionais de patrulha e combate, dentre outros métodos necessários para bem desempenhar as funções policiais em terreno extremo, como é o caso de nosso Pantanal.

Ainda conforme a assessoria, os sete Policiais Militares concluíram o curso com louvor, sendo muito elogiados pela garra e comprometimento demonstrados ao longo do estágio, em virtude do rigor e das dificuldades a que foram submetidos. Hoje, retornaram às suas atividades em Aquidauana com o compromisso de colocar em prática aquilo que aprenderam, bem como repassar os conhecimentos adquiridos ao efetivo do 7º Batalhão, buscando sempre o aprimoramento dos atendimentos à população, mesmo em condições extremas.

Ao recepcioná-los, o Comandante do 7ºBPM, tenente-coronel Praeiro parabenizou o grupo. “Fico feliz pela dedicação de vocês, que muito bem representaram nossa unidade. Sei que um estágio dessa envergadura não é fácil, mas vocês fizeram jus à máxima ‘missão dada, missão cumprida’. Face a importância de atualizar nossos conhecimentos para melhor atender os anseios da população e a persistência de sete (policiais do 7ºBPM) que foram ao estágio, voltando todos certificados de mais uma habilidade operacional, fiz questão de recepcioná-los e cumprimentá-los pessoalmente”, comentou o Comandante do 7ºBPM, tenente-coronel Praeiro.