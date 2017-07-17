Sem CNH, jovem foge da polícia em ação cinematográfica e acaba preso

Um jovem de 19 anos foi preso depois de fugir da polícia, de moto e sem carteira de habilitação. Policiais Militares do Getam (Grupamento Especializado e Tático em Ações Motorizadas), realizavam patrulhamento ostensivo preventivo nas imediações da Vila Trindade, por volta de 4h deste domingo (16).

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria, os agentes iniciaram abordagens a pessoas que participavam de uma festa aberta ao público. Houve um princípio de briga generalizada. Em meio à confusão, um jovem fugiu do local em sua motocicleta, desrespeitando a ordem de parada, arrancando em alta velocidade e colocando em risco as pessoas que estavam a sua frente.

Segundo PM, a festa de onde o rapaz fugiu estava ocorrendo na vila Trindade e ele foi perseguido pelas ruas da Vila Paraiso, Vila Cidade Nova e Bairro Alto, momento em que o condutor perdeu controle da motocicleta e caiu.

Antes que os policiais saíssem da viatura para realizar a abordagem, o condutor consegui se levantar, pegou a moto e fugiu novamente. Uma nova queda de moto impediu que ele fosse muito longe. Ao ser questionado sobre os motivos que o levaram a fugir, o rapaz respondeu: “não tenho CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e sou militar, fiquei com medo disso me complicar”, divulgou a polícia.