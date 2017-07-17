Um dos maiores depósitos de drogas na fronteira com o Paraguai é fechado, diz polícia

Uma ação da polícia fechou um dos maiores depósitos de drogas em Ponta Porã, município que faz fronteira com Paraguai, no fim de semana, segundo a Polícia Civil. O entorpecente era escondido no túnel existente em um dos quartos de uma casa cuja entrada era escondida por um armário.

Os trabalhos resultaram na apreensão de 96 quilos de pasta base de cocaína e 400 gramas de haxixe, além de grande quantidade de material utilizado para embalar drogas. De acordo com as informações divulgadas pela polícia, para realizar as prisões e apreender a droga os policiais trabalharam por mais de 33 horas, sem interrupção. Os trabalhos iniciaram-se na manhã de sexta-feira (14) e se estenderam até a noite de sábado (15).

Ainda foram presos um homem de 42 anos que era o dono da residência e um jovem de 24 anos flagrado levando o entorpecente do carro para a casa. As investigações do Setor de Investigações Gerais da regional de Ponta Porã duraram cerca de duas semanas. A droga apreendida foi avaliada em R$ 2 milhões.