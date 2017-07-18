Caminhões se envolvem em batida próximo a ponte do Taquarussu

Dois caminhões se envolveram em um acidente por volta das 10h30 desta terça-feira (18), na BR-262. Um dos veículos foi jogado para fora da pista e uma das rodas ficou suspensa, em virtude do declive que há no acostamento.

A batida aconteceu próximo a ponte do Rio Taquarussu, em Anastácio, quando um caminhão baú recebeu a ordem de parada de uma equipe da Polícia Rodoviária Federal e o motorista de um segundo caminhão, que vinha logo atrás, não teve tempo de desviar ou frear para evitar a batida.

Com o choque, o caminhão foi jogado para fora da pista o segundo ficou atravessado na rodovia, interrompendo o fluxo. A parte traseira do baú foi danificada, o motorista de 45 anos tinha feito a entrega de cosméticos em Aquidauana.

O vidro e a lateral da carreta sofreram avarias com o impacto da batida. O motorista de 30 anos seguia para Corumbá (MS), para fazer a entrega de vergalhões. O trecho ficará em meia-pista, para a remoção do caminhão. Ninguém ferido no acidente.