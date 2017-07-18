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Delegacia-Geral da Polícia Civil cria grupo para investigar crimes de maior complexidade

As atividades do GOI, conforme o decreto, ainda serão regulamentadas por uma portaria da DGPC

Flavio Brito

Publicado em 18/07/2017 às 09:12

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A Delegacia-Geral da Polícia Civil (DGPC) de Mato Grosso do Sul passará a contar com uma unidade para atuar na apuração preliminar de crimes complexos. O Grupo de Operações e Investigações (GOI) foi instituído por decreto do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), publicado na edição desta terça-feira (18) do Diário Oficial do estado.

De acordo com o decreto, o GOI vai ser subordinado ao Departamento de Polícia da Capital. Entre suas atribuições estão: desenvolver investigação preliminar em crimes de maior complexidade, como homicídios, por exemplo, elaborando relatórios sobre as apurações realizadas e as providências adotadas e receber relatórios, documentos, objetos, materiais e fotografias das equipes de investigação e remetê-los às unidades policiais da área do crime ou especializadas para que seja dada continuidade a investigação, entre outras.

O grupo será constituído por um efetivo de até 29 policiais, sendo um delegado, que será o coordenador da unidade, um chefe de operações e 27 policiais civis. O ingresso a unidade será feito por análise do perfil profissional e da capacitação, avaliação psicológica e investigação social. As atividades do GOI, conforme o decreto, ainda serão regulamentadas por uma portaria da DGPC.

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