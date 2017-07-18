Delegacia-Geral da Polícia Civil cria grupo para investigar crimes de maior complexidade

Policial
As atividades do GOI, conforme o decreto, ainda serão regulamentadas por uma portaria da DGPC
A Delegacia-Geral da Polícia Civil (DGPC) de Mato Grosso do Sul passará a contar com uma unidade para atuar na apuração preliminar de crimes complexos. O Grupo de Operações e Investigações (GOI) foi instituído por decreto do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), publicado na edição desta terça-feira (18) do Diário Oficial do estado.
De acordo com o decreto, o GOI vai ser subordinado ao Departamento de Polícia da Capital. Entre suas atribuições estão: desenvolver investigação preliminar em crimes de maior complexidade, como homicídios, por exemplo, elaborando relatórios sobre as apurações realizadas e as providências adotadas e receber relatórios, documentos, objetos, materiais e fotografias das equipes de investigação e remetê-los às unidades policiais da área do crime ou especializadas para que seja dada continuidade a investigação, entre outras.
O grupo será constituído por um efetivo de até 29 policiais, sendo um delegado, que será o coordenador da unidade, um chefe de operações e 27 policiais civis. O ingresso a unidade será feito por análise do perfil profissional e da capacitação, avaliação psicológica e investigação social. As atividades do GOI, conforme o decreto, ainda serão regulamentadas por uma portaria da DGPC.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS