Detentos usavam bebedouro para esconder cocaína em Dois Irmãos do Buriti

Policial
Entorpecente foi encontrado por agente penitenciário durante a revista de rotina
Um agente penitenciário de Dois Irmãos do Buriti encontrou cocaína no Estabelecimento Penal do município, na manhã desta segunda-feira (17). De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a droga estava escondida no bebedouro.
O entorpecente foi encontrado durante a realização da revista de rotina, as 159 trouxinhas pequenas do pó branco e mais uma em tamanho maior foram colocadas na parte de baixo do bebedouro. Ao todo, o entorpecente pesou 25 gramas. Um segundo agente penitenciário presenciou o fato.
A droga encontrada no Pavilhão 2 (raio 2) do Estabelecimento Penal de Dois Irmãos do Buriti foi encaminhada para a Delegacia de Polícia local.
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