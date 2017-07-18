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Segurança

Sistema informatizado das políciais de Miranda está defasado, alerta deputado

Os órgãos de segurança da cidade precisam da instalação de novos equipamentos

Renan Nucci

Publicado em 18/07/2017 às 15:50

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Para melhorar ainda mais o trabalho das polícias de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Felipe Orro, solicitou ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa a informatização das polícias Militar, Civil e Ambiental do município de Miranda.

O investimento que a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp) vem fazendo para equipar os quartéis com viaturas vem sendo elogiado por toda a sociedade, assim como sua importância a segurança dos sul-mato-grossenses.

Os órgãos de segurança da cidade precisam da instalação de novos equipamentos. Esta solicitação atende a um pedido do vereador Edson Moraes de Souza, que está preocupado com a estrutura oferecida aos policiais no município de Miranda.

Para Orro, uma força policial informatizada se torna mais efetiva e eficaz no atendimento às demandas da população. "Assim cientes da precariedade dos equipamentos das polícias Militar, Civil e Ambiental de Miranda, solicito esta melhorias para nosso policiais", disse.

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