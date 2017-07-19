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Banca na Bichara Salemene é roubada por trio de adolescentes

Jovens pediram para ver celular, um deles tomou o aparelho das mãos da vendedora

Flavio Brito

Publicado em 19/07/2017 às 15:04

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Uma das bancas localizadas na rua Bichara Salamene, no Centro de Aquidauana, foi roubada na tarde desta quarta-feira (19). Um celular no valor de R$ 510 foi levado das mãos da vendedora. De acordo com as informações da atendente da loja, três adolescentes chegaram ao local, ela estima que eles tenham idade entre 12 e 14 anos. Dois deles pediram para ver o celular. A funcionária estava com o aparelho na mão, enquanto um dos garotos pegou a caixa. 

A vendedora explicava as funcionalidades do aparelho quando um dos adolescentes pegou e celular e saiu correndo, os três acabaram fugindo da loja. Um deles se separou e seguiu no sentido oposto. Uma comerciante vizinha chegou a correr atrás dos garotos, momento em que um deles abandonou a bicicleta. 

Uma motorista que passava pelo local, por volta das 14h30, chegou a tentar localizar os jovens, mas os perdeu de vista. Ela disse a vendedora da loja que eles seguiram pela rua Pandiá Calógeras. Uma das bancas tem câmeras de segurança e pode ter flagrado a ação dos adolescentes.  

A polícia foi chamada e os adolescentes que fugiram juntos da loja foram localizados instantes depois, próximo a escola Cejar.  Os adolescentes apreendidos foram levados para a Delegacia de Polícia de Aquidauana e a equipe do Conselho Tutelar foi acionada. Os jovens são moradores da Cohab, em Anastácio. As bicicletas foram deixados em um supermercado que fica próximo à loja roubada.

O terceiro envolvido foi apresentado pelo próprio pai, ma delegacia de polícia de Aquidauana. As idades dos garotos ainda serão confirmadas e os adolescentes acompanhados pelo Conselho Tutelar, para a aplicação de possiveis medidas sócio-educativa. 

 

*Atualizada às 16h24

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