DOF apreende veículo com cigarros contrabandeados do Paraguai

Policial
Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na manhã de terça-feira (18), por volta das 10h40, um veículo GM Corsa transportando, aproximadamente, 750 pacotes de cigarros de origem estrangeira.
A apreensão ocorreu durante abordagem para fiscalização na rodovia MS-164. O condutor do veículo, ao perceber o bloqueio policial, realizou manobra brusca de retorno e fugir.
Durante a perseguição, o condutor abandou o veículo e não foi localizado. O veículo e o cigarro foram entregues na Receita Federal de Ponta Porã para os procedimentos legais.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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