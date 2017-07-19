DOF apreende veículo com cigarros contrabandeados do Paraguai

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na manhã de terça-feira (18), por volta das 10h40, um veículo GM Corsa transportando, aproximadamente, 750 pacotes de cigarros de origem estrangeira.

A apreensão ocorreu durante abordagem para fiscalização na rodovia MS-164. O condutor do veículo, ao perceber o bloqueio policial, realizou manobra brusca de retorno e fugir.

Durante a perseguição, o condutor abandou o veículo e não foi localizado. O veículo e o cigarro foram entregues na Receita Federal de Ponta Porã para os procedimentos legais.