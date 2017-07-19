Ex-vereador da Capital é morto a facadas em chácara junto com a esposa

Policial
Crime foi na noite de terça-feira (18), na MS-080, na propriedade da família
O ex-vereador de Campo Grande, Cristóvão Silveira (PSDB), e a esposa dele, foram mortos a facadas na noite de terça-feira (18), em Campo Grande. O crime aconteceu em uma chácara da família, na MS-080, saída para Rochedo. Conforme a polícia, e a mulher teve parte do corpo carbonizado.
De acordo com as informações divulgados pelo G1, segundo o Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque), o caseiro da chácara e um filho dele foram presos. A caminhonete do casal foi roubada e recuperada após troca de tiros e capotagem a 7 quilômetros de Corumbá. Os ocupantes fugiram.
A polícia foi avisada sobre o crime e foi para a região, divulgou o G1. Quando o BPChoque chegava na chácara, se deparou com um homem machucado caminhando. Ele disse aos policiais que os ferimentos eram por conta de um assalto e foi socorrido para a Santa Casa.
Os militares suspeitaram das declarações do homem e no caminho para o hospital fizeram mais perguntas e as respostas foram contraditórias. A Polícia Civil foi à Santa Casa e após receber alta, o homem disse que era caseiro da chácara do ex-vereador e confessou o crime, sendo preso.
O filho do caseiro e um terceiro rapaz foram presos pelo BPChoque em Anastácio com alguns objetos roubados, dentre eles um televisor. A PM procura agora os dois ocupantes da caminhonete roubada das vítimas, que parou em barranco da BR-262 após troca de tiros.
O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Repressão a Rouba a Banco, Assantos e Sequestros (Garras). De acordo com Câmara Municipal de Campo Grande, Silveira foi vereador por cinco legislaturas, entre 1997 e 2012. (Com informações do G1)
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