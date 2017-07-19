PM localiza arma de fogo durante operação de trânsito em Aquidauana

Policial
Motorista flagrado alegou que revólver calibre .38 estava inoperante
Ontem (18), por volta das 18 horas, no centro da cidade de Aquidauana, Policiais Militares do Getam (Grupamento Especializado e Tático em Ações Motorizadas) e do Grupamento de Trânsito realizavam abordagens a veículos com a finalidade de flagrar possíveis irregularidades de trânsito, principalmente, condutores não habilitados.
Em uma dessas abordagens que membros do Getam identificaram um homem – 39 anos de idade – conduzindo um veículo Ford que, ao ser solicitado seus documentos pessoais e do veículo, passou a demonstrar nervosismo e desconforto com a abordagem policial. Suspeitando da atitude do motorista, a equipe Getam realizou buscas no interior do veículo e, quando vistoriaram o porta-malas, encontraram um revólver calibre .38.
Ao encontrarem a arma, os militares questionaram sobre a procedência do revólver e o homem respondeu que se tratava de uma arma inoperante (sem peça interna que permite o pleno funcionamento) e que poderia transportá-la dessa maneira.
Diante da situação, os Policiais Militares encaminharam o autor e a arma à Delegacia de Polícia, onde, posteriormente, será realizada perícia com a finalidade de constatar se a o revólver funciona ou não e, em sequência, iniciar os procedimentos legais conforme os resultados periciais.
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