PM localiza arma de fogo durante operação de trânsito em Aquidauana

Ontem (18), por volta das 18 horas, no centro da cidade de Aquidauana, Policiais Militares do Getam (Grupamento Especializado e Tático em Ações Motorizadas) e do Grupamento de Trânsito realizavam abordagens a veículos com a finalidade de flagrar possíveis irregularidades de trânsito, principalmente, condutores não habilitados.

Em uma dessas abordagens que membros do Getam identificaram um homem – 39 anos de idade – conduzindo um veículo Ford que, ao ser solicitado seus documentos pessoais e do veículo, passou a demonstrar nervosismo e desconforto com a abordagem policial. Suspeitando da atitude do motorista, a equipe Getam realizou buscas no interior do veículo e, quando vistoriaram o porta-malas, encontraram um revólver calibre .38.

Ao encontrarem a arma, os militares questionaram sobre a procedência do revólver e o homem respondeu que se tratava de uma arma inoperante (sem peça interna que permite o pleno funcionamento) e que poderia transportá-la dessa maneira.

Diante da situação, os Policiais Militares encaminharam o autor e a arma à Delegacia de Polícia, onde, posteriormente, será realizada perícia com a finalidade de constatar se a o revólver funciona ou não e, em sequência, iniciar os procedimentos legais conforme os resultados periciais.