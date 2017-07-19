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Postos de saúde se tornam alvos para furtos em Aquidauana

Unidades de saúde da vila Pinheiro e Santa Terezinha registram furto de bicicleta e carteira de uma funcionária

Flavio Brito

Publicado em 19/07/2017 às 10:10

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Uma mulher de 37 anos teve a bicicleta furtada na tarde desta terça-feira (18), no posto de saúde da vila Pinheiro. A moradora a deixou a parte da frente da unidade, sem cadeado.  Ela contou aos policiais que entrou no local e após uns cinco minutos aproximadamente, e saiu, mas não encontrou a mais a bicicleta no local. Os demais pacientes chegaram a afirmar que viram o autor saindo do local, mas não o reconheceram e nem souberam descrever o mesmo. No local, não há câmeras de vigilância.

Os furtos em postos de saúde do município estão cada vez mais frequentes em Aquidauana. No dia de 12 deste mês, uma mulher de 32 anos teve a carteira furtada enquanto recebia atendimento médico, no mesmo posto de saúde. A vítima disse que, enquanto aguardava a sua vez, deixou o objeto dentro da bolsa na cesta da bicicleta.

Mais tarde, quando foi chamada para atendimento, acabou esquecendo os pertences no local. Em seguida, quando retornou, se deu conta que a carteira com dinheiro, documentos e outros itens pessoais havia desaparecido. 

Em outro caso de furto, uma servidora da unidade de saúde da vila Santa Therezinha teve a bicicleta furtada na tarde do dia 5 de junho. De acordo com o boletim de ocorrência, o ladrão deve ter se aproveitado do grande movimento de pacientes no posto, para levar a bicicleta. A funcionária do posto, de 31 anos, contou aos policiais que chegou para trabalhar, por volta das 13h. Estava chovendo no momento e muitos pacientes já esperavam no local para receber atendimento. 

A atendente resolveu deixar a bicicleta, já na área interna da unidade, e liberar a entrada dos pacientes. Ela contou que abriu a porta, deixou sua bolsa atrás do balcão de atendimento e retornou pegar a bicicleta, mas ela já havia sido levada. 

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