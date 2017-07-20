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Acusado de envolvimento na morte de ex-vereador é morto em confronto com a polícia

Jovem de 19 anos morreu durante troca de tiros em Corumbá, para onde ele tinha ido com um comparsa com o carro da vítima

Flavio Brito

Publicado em 20/07/2017 às 08:54

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Um dos suspeitos de participar do latrocínio do ex-vereador de Campo Grande, Cristóvão Silveira, e da mulher dele, Fátima Silveira – no fim da tarde de terça-feira (18) – foi morto a tiros em Corumbá. De acordo com as informações da assessoria, as equipes da força tática, em apoio ao grupo de investigação da Polícia Civil, foram até a BR-262, na estrada da Bocaina, onde estariam dois suspeitos de participação no crime. Um dos funcionários do aeroporto da região teria visto os dois indivíduos em atitudes suspeitas.

Durantes as buscas na entrada da estrada da Bocaina, os policiais se depararam com dois rapazes com roupas similares as informadas pelo funcionário e tentaram fazer a abordagem. Porém, segundo a assessoria, um deles fugiu, efetuando disparos em direção às equipes.  O segundo suspeito, de 19 anos, conseguiu sacar uma arma de fogo e apontar em direção aos policiais. Ainda de acordo com a assessoria, os agentes reagiram e ele foi atingido pelos disparos dos policiais. Foi solicitado apoio de outras guarnições para realizarem o cerco na tentativa de localizar o outro autor, mas ele conseguiu.

O jovem de 19 anos foi socorrido pelas equipes, na viatura da Polícia Civil, e levado até o pronto socorro municipal, mas ele já estava morto ao chegar ao hospital. O rapaz tinha um revólver de calibre .38, com cinco munições intactas e duas munições deflagradas. A arma foi entregue na delegacia de polícia civil local para providências, enquanto as equipes seguem em diligências na busca por localizar o outro autor que ainda se encontra evadido.

De acordo com o jornal Diário Corumbaense, o jovem morto seria Diogo André dos Santos Almeida, de 19 anos, sobrinho do caseiro Rivelino Mangelo, responsável pela morte do casal. Desde a madrugada, as equipes policiais tentavam localizar os dois, que foram para Corumbá com o veículo das vítimas, uma caminhonete Triton L200. Tanto o rapaz morto quanto o comparsa dele estavam sendo procurados desde às 4h de ontem.

Os dois já tinham trocado tiros com a polícia na BR-262, próximo ao assentamento Urucum. Os dois foram perseguidos pelos homens da força tática da Polícia Militar, mas perderam o controle do veículo a aproximadamente a 1 Km do Posto Lampião Aceso, vindo a cair em uma ribanceira. Antes da chegada polícia, os dois conseguiram escapar pela mata na região. 

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