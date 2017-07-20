Incêndio destrói cinco hectares de pastagens em fazenda no Distrito de Taunay

Fazenda localizada na zona rural do Distrito de Taunay, no município de Aquidauana, foi acometida por um incêndio na tarde de ontem. De acordo com o responsável pela propriedade, de 61 anos, cinco hectares de pastagens foram destruídos até que o fogo fosse controlado.



O caso foi denunciado à Polícia Civil, uma vez que a vítima não descarta possibilidade de que tenha sido algo proposital. Conforme relatado no boletim de ocorrência, as chamas teriam iniciado na Fazenda Esperança, em uma área tomada por invasores. Não há relatos de feridos.