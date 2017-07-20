Incêndio destrói cinco hectares de pastagens em fazenda no Distrito de Taunay

Aquidauana
Chamas vieram de uma fazenda ao lado, que está invadida
Fazenda localizada na zona rural do Distrito de Taunay, no município de Aquidauana, foi acometida por um incêndio na tarde de ontem. De acordo com o responsável pela propriedade, de 61 anos, cinco hectares de pastagens foram destruídos até que o fogo fosse controlado.
O caso foi denunciado à Polícia Civil, uma vez que a vítima não descarta possibilidade de que tenha sido algo proposital. Conforme relatado no boletim de ocorrência, as chamas teriam iniciado na Fazenda Esperança, em uma área tomada por invasores. Não há relatos de feridos.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS