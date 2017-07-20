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Justiça decreta prisão e filho de presidente do TRE fica na cadeia

Rapaz foi preso no dia 8 de abril deste ano em Água Clara (MS) transportando 129,9 kg de maconha

Flavio Brito

Publicado em 20/07/2017 às 13:32

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Breno Fernando Solon Borges, 37, filho da presidente do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de Mato Grosso do Sul preso por tráfico em abril, continuará em cela da Penitenciária de Três Lagoas e não será transferido para clínica psiquiátrica. A decisão é da Justiça estadual. Breno Fernando foi preso no dia 8 de abril deste ano em Água Clara (MS) transportando 129,9 kg de maconha, 199 munições de calibre 7,62 e 71 munições de calibre 9mm.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Federal, a prisão preventiva é resultado da conclusão do Inquérito da operação Cérberus, deflagrada pela PF no dia 13 de junho, que investigou organização criminosa especializada no contrabando de armas e que planejava novamente o resgate de Tiago Vinícius Vieira na Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Federal,  a prisão preventiva é resultado da conclusão do Inquérito da operação Cérberus, deflagrada pela PF no dia 13 de junho, que investigou organização criminosa especializada no contrabando de armas e que planejava novamente o resgate de Tiago Vinícius Vieira na Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande. 

As investigações tiveram início em março, quando o líder da organização criminosa orquestrou uma tentativa de fuga da Penitenciária de Três Lagoas com o uso de uma pistola calibre .380. À época, após análises dos celulares apreendidos, com autorização judicial, constatou que Breno auxiliaria na fuga do preso em Três Lagoas, inclusive chegou a ir até a cidade para a ação criminosa.

 Ao total foram indiciadas sete pessoas, entre eles Breno, acusado de integrar organização criminosa e tentativa de fuga de preso mediante violência. “Tendo em vista o abalo a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal, foi decretada a prisão preventiva dele e dos demais membros do grupo. Por fim, o Breno continua preso na Penitenciária de Três Lagoas”, informou a assessoria de imprensa da PF.  

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