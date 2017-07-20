NIIC de Aquidauana integra investigação da morte de ex-vereador

As equipes da Polícia Militar e Polícia Civil retomaram as buscas, nesta quinta-feira (20), pelo suspeito de envolvimento na morte do ex-vereador de Campo Grande Cristóvão Silveira (PSDB) e da esposa dele, Fátima Silveira. Os agentes do Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas – NIIC, da Polícia Civil de Aquidauana participam dos trabalhos. O caseiro da chácara e dois filhos foram presos. Outro suspeito morreu em confronto com a polícia na fronteira com a Bolívia.

A suspeita é que o homem esteja escondido nas matas em um morro em Corumbá (MS), na fronteira do Brasil com a Bolívia. A área foi cercada por policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Rouba a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope), além de policiais civis e militares. Um helicóptero é usado nas buscas.

O homem procurado não foi identificado e participou da troca de tiros na quarta-feira (19), em Corumbá. Ele foi perseguido, mas conseguiu fugir, segundo a Polícia Civil.