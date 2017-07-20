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Acidente Aéreo

Piloto morre e empresário de MS fica ferido em queda de avião no MT

Testemunhas informaram que a queda do monomotor ocorreu na hora da decolagem

Renan Nucci

Publicado em 20/07/2017 às 16:28

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O piloto Márcio Molas Martins, de 33 anos, morreu e o empresário Diógenes Toesca de Aquino, de 57 anos, sócio da empresa Ciarama de Ponta Porã, ficou gravemente ferido em um acidente de avião ocorrido na manhã desta quinta-feira (20) na região do Pantanal Mato-grossense.

De acordo com informações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) da Força Aérea Brasileira, a aeronave tinha saído da Fazenda Santa Edwiges, em Rondonópolis e tinha como destino a Fazenda Santa Maria, localizada na cidade de Barão Melgaço também naquele estado.

Após a queda, Márcio e Diógenes foram socorridos e levados de avião até o Aeroporto Municipal Maestro Marinho Franco, em Rondonópolis. De lá foram encaminhados até o Hospital Regional. Márcio morreu antes de chegar ao hospital e Diógenes está sendo operado.

De acordo com informações, Diógenes que é proprietário do avião Cirrus SR20 prefixo PR PRF, sofreu politraumatismo e respira por aparelhos. O caso dele é considerado gravíssimo.

Testemunhas informaram que a queda do monomotor ocorreu na hora da decolagem e os dois foram socorridos por funcionários da fazenda e levados para Rondonópolis, onde uma equipe de resgate avançado do Serviço Móvel de Urgência aguardava as vítimas.

Técnicos do CENIPA devem chegar nesta sexta-feira ao local do acidente para investigar as causas da queda da aeronave.

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